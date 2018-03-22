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| | Цукерберг признал утечку данных 50 млн пользователей из-за ошибки Facebook

Цукерберг признал утечку данных 50 млн пользователей из-за ошибки Facebook

Сегодня, 09:22
Марк Цукерберг, основавший популярную социальную сеть Facebook, публично признал ошибку компании, из-за которой произошла утечка приватных данных более чем 50 миллионов пользователей.

Цукерберг признал утечку данных 50 млн пользователей из-за ошибки Facebook

 

Из-за возникшей ошибки в системе соцсети Facebook в распоряжении компании под названием Cambridge Analytica оказались персональные данные более чем 50 миллионов пользователей соцсети со всего мира. В своём публичном обращении к широкой общественности Марк Цукерберг заверил, что в будущем специалисты Facebook примут все необходимые меры, чтобы избежать подобных утечек персональной информации пользователей. Цукерберг пообещал подвергнуть тщательной проверке все приложения, осуществляющие подозрительную деятельность.

Также Марк пообещал, что любой разработчик, который откажется от проверки своих приложений, будет неминуемо забанен. Стоит напомнить, британская компания, завладевшая данными многих миллионов пользователей, занималась созданием психологических портретов избирателей в США.
Александр Вест
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