В «Сколково» запустили зону сети поколения 5G

Сотрудники «Сколково» уже привлекли свои стартапы к подготовке «пилотов» по картографии для сельхозиндустрии, охраны крупных стройплощадок с использованием беспилотных механизмов, а также новых решений для медиа-сферы. Для последних в частности работают над возможностью вещания в формате 360°.
Председатель правления Фонда «Сколково» Игорь Дроздов также сообщил, что эксперты IT-центра проверят, возможно ли использовать отдельные полосы радиочастот в диапазоне от 3400 до 3800 МГц. В запуске опытной сети кроме «Сколково» приняли участие компании Nokia и «Ростелеком».
О необходимости подготовить инфраструктуру для запуска 5G в январе текущего года говорил глава правительства Дмитрий Медведев. Он упоминал, что для связи пятого поколения нужно выделить частоту.