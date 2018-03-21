В «Сколково» запустили зону сети поколения 5G

В инновационном центре «Сколково» состоялся запуск опытной зоны сети новой генерации формата 5G. Пресс-представители «Сколково» уверяют, что в 5G войдет промышленный интернет, управление дронами, анализ видеоконтента и ряд других не менее важных сфер деятельности.

Дарья Светозарова

Сотрудники «Сколково» уже привлекли свои стартапы к подготовке «пилотов» по картографии для сельхозиндустрии, охраны крупных стройплощадок с использованием беспилотных механизмов, а также новых решений для медиа-сферы. Для последних в частности работают над возможностью вещания в формате 360°.Председатель правления Фонда «Сколково» Игорь Дроздов также сообщил, что эксперты IT-центра проверят, возможно ли использовать отдельные полосы радиочастот в диапазоне от 3400 до 3800 МГц. В запуске опытной сети кроме «Сколково» приняли участие компании Nokia и «Ростелеком».О необходимости подготовить инфраструктуру для запуска 5G в январе текущего года говорил глава правительства Дмитрий Медведев. Он упоминал, что для связи пятого поколения нужно выделить частоту.