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| | Марк Хэмилл нашел актрису из «Звездных войн» на портрете голой купальщицы

Марк Хэмилл нашел актрису из «Звездных войн» на портрете голой купальщицы

Сегодня, 20:08
Актер Марк Хэмилл, сыгравший Люка Скайуокера в серии фильмов «Звездных войн», поделился с подписчиками Twitter удивительной находкой. На картине в номере лондонского отеля он нашел актрису Кэрри Фишер, которая сыграла принцессу Лею в космической киносаге.

Марк Хэмилл нашел актрису из «Звездных войн» на портрете голой купальщицы

 

66-летний актер Марк Хэмилл, который прославился благодаря своей роли Люка Скайуокера в нескольких фильмах «Звездных войн», опубликовал у себя в Twitter фото-доказательство того, что на картине в его номере отеля в Лондоне изображена Кэрри Фишер. Эта актриса также приобрела популярность благодаря киносаге «Звездные войны», в которой исполнила роль принцессы Леи.

 

Хэмилл считает не просто совпадением, что именно эта картина оказалась в его комнате. Актер рассмотрел в портрете купальщицы принцессу Лею благодаря похожей прическе нарисованной девушки и знаменитого киноперсонажа.

Кэрри Фишер ушла из жизни в конце 2016 года из-за остановки сердца. На момент смерти ей было 60 лет.
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