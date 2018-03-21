Акции Facebook обвалились после сообщения об утечке данных пользователей

Стоимость акций всемирно известной компании Марка Цукерберга Facebook рухнула практически на 7% после сообщения об утечке персональной информации пользователей. Об этом извещает британское издание The Guardian.

Татьяна Преображенская

Данные 50 млн юзеров теперь имеет британская компания Cambridge Analytica, занимающаяся разработкой и реализацией рекламы.Cambridge Analytica имеет информацию о настоящих именах пользователей, сфере интересов, истории посещений сайтов. Также компании доступны фото юзеров и места их путешествий.Сообщается, что компания Facebook не сталкивалась ранее с такой масштабной утечкой информации, поскольку пытается максимально обезопасить пользователей от подобных неприятностей.Однако, не взирая, на падение стоимости акций, Facebook остается одной из самых прибыльных организаций Соединенных штатов.