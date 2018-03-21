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| | Акции Facebook обвалились после сообщения об утечке данных пользователей

Акции Facebook обвалились после сообщения об утечке данных пользователей

Сегодня, 19:34
Стоимость акций всемирно известной компании Марка Цукерберга Facebook рухнула практически на 7% после сообщения об утечке персональной информации пользователей. Об этом извещает британское издание The Guardian.

Акции Facebook обвалились после сообщения об утечке данных пользователей

 

Данные 50 млн юзеров теперь имеет британская компания Cambridge Analytica, занимающаяся разработкой и реализацией рекламы.

Cambridge Analytica имеет информацию о настоящих именах пользователей, сфере интересов, истории посещений сайтов. Также компании доступны фото юзеров и места их путешествий.

Сообщается, что компания Facebook не сталкивалась ранее с такой масштабной утечкой информации, поскольку пытается максимально обезопасить пользователей от подобных неприятностей.

Однако, не взирая, на падение стоимости акций, Facebook остается одной из самых прибыльных организаций Соединенных штатов.
Татьяна Преображенская
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