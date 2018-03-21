Фанаты PUBG Mobile выяснили, что их соперники – боты

Фанаты популярной игры PUBG Mobile укрепились в подозрении, что их соперниками являются боты. Большинство по-прежнему предпочитает восхищаться новой версией игры, релиз которой состоялся совсем недавно, но остальные решили разобраться, что скрывается за многочисленными игровыми смертями и победами.

Дарья Светозарова

Когда на Западе продемонстрировали мобильную версию игры, геймеры поняли, что она в несколько раз проще той, которая создавалась для ПК и консоли. Многим игрокам без особых усилий удавалось стать чемпионами игры, даже если они проходили ее в первый раз. Тогда-то и закрались сомнения, что против геймеров играют боты.Ярые поклонники Fortnite и оригинальной PUBG пишут, что им не удавалось пройти эти игры на компьютере, зато в мобильной версии они достигают отличных результатов с первой попытки. Многие смогли получить заветную курочку, как последний живой индивид на карте.Затем эйфорию от побед сменило недоумение – каким образом их соперники не удосужились поразить даже неподвижную мишень, которая была у них перед носом. Тогда-то они и поняли, что первое время будут сражаться только с ботами, которые не отличаются сообразительностью.Хотя разработчики не подтвердили эту информацию, к такому выводу пришли и аналитики. По их мнению, Bluehole сначала сталкивает между собой новичков и ботов, а затем, по мере наращивания навыков, в игру будут проникать более опытные и квалифицированные реальные геймеры.