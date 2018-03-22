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| | Google выделит 300 млн долларов на борьбу с фальшивыми новостями

Google выделит 300 млн долларов на борьбу с фальшивыми новостями

Сегодня, 06:40
Самая популярная поисковая система Google намерена заняться «отделением зерна от плевел» и проверять новости на достоверность. На эти цели корпорация выделит 300 миллионов долларов. Таким образом система внесет свою лепту в очистку всемирной паутины от сетевого мусора.

Google выделит 300 млн долларов на борьбу с фальшивыми новостями

 

Сообщается, что сумма в 300 миллионов долларов будет выделяться ежегодно. Соответствующими сведениями поделился директор корпорации по развитию бизнеса Филипп Шиндлер во время конференции в Нью-Йорке. Он добавил, что поисковик будет «продвигать» те издания, которые, по мнению их аналитиков, публикуют достоверные данные. Эти новости будут не только выдвигаться на первые позиции в рейтинге, но и снабжаться пометками, свидетельствующими об их компетентности. Также обсуждается возможность субсидирования и выделения грантов различным СМИ.

Шиндлер уточнил, что совсем избавить систему от фейков не удастся, но алгоритмы будут работать так, чтобы опускать сомнительные источники вниз, поднимая «хорошие издания». Директор по финансам добавил, что с проблемой фейков сталкивался и видеохостинг YouTube. Часто случалось так, что в списке трендовых видео попадались фальшивые ролики.
Дарья Светозарова
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