Google обзавелся производителем, выпускающим камеры светового поля

Новой собственностью Google оказалась компания Lytro, которая выпускает камеры светового поля. Стоимость сделки остается загадкой.

Никита Готский

Источники, связанные с интернет-гигантом, заявили о покупке структуры, известной камерами светового поля Lytro. О цене приобретения достоверной информации нет. Называются цифры 25 и 40 миллионов долларов. Нужно напомнить, что в минувшем году общие инвестиции в фирму составили 200 миллионов, а самого производителя оценили в 360 миллионов «зеленых».СМИ точно не могут сказать, оформлены ли сотрудники Lytro в новой организации. Не стоит ожидать, что камеры светового поля вскоре появятся в мобильных гаджетах Google, но можно ждать появления другого устройства.