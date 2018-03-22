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| | Google обзавелся производителем, выпускающим камеры светового поля

Google обзавелся производителем, выпускающим камеры светового поля

Сегодня, 05:40
Новой собственностью Google оказалась компания Lytro, которая выпускает камеры светового поля. Стоимость сделки остается загадкой.

Google обзавелся производителем, выпускающим камеры светового поля

 

Источники, связанные с интернет-гигантом, заявили о покупке структуры, известной камерами светового поля Lytro. О цене приобретения достоверной информации нет. Называются цифры 25 и 40 миллионов долларов. Нужно напомнить, что в минувшем году общие инвестиции в фирму составили 200 миллионов, а самого производителя оценили в 360 миллионов «зеленых».

СМИ точно не могут сказать, оформлены ли сотрудники Lytro в новой организации. Не стоит ожидать, что камеры светового поля вскоре появятся в мобильных гаджетах Google, но можно ждать появления другого устройства.
Никита Готский
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