Instagram планирует запустить кнопку репоста

Наиболее популярная социальная сеть Instagram решила отреагировать на многочисленные обращения пользователей и добавить в меню кнопку репоста. Пока See post доступно лишь ограниченному кругу пользователей и находится на этапе тестирования. Однако скоро ее обещают добавить в общую панель.

Пресс-служба соцпортала подчеркивает, что Instagram стремится максимально упростить для пользователей общение с друзьями. Раньше поделиться понравившейся публикацией в Instagram можно было только посредством дополнительных приложений. Есть еще вариант фотографирования экрана и размещения скриншота на своей странице, однако в этом случае юзер ничего нельзя добавить или изменить. Комментарии также проблематичны.

Дарья Светозарова

Представители соцсети уверяют, что опция получит широкое распространение среди подписчиков. Она позволит тут же показать интересную запись своим друзьям. Админы сайта не сомневаются, что так аккаунт станет еще более популярным, а сам блогер поднимется в рейтинге за счет большего количества переходов на его страницу.Для коммерции эта кнопка также будет выгодной. Таким образом можно быстро распространить рекламу в Сети. Поделиться понравившейся записью просто. Для этого достаточно отправить ее в свои «Истории», а после по желанию редактировать его: добавить запись, изменить дизайн поста и так далее. При этом сохранится возможность для остальных фолловеров посмотреть оригинальный пост. Если же юзер не захочет репоста своих публикаций, он может отключить кнопку через настройки конфиденциальности. В популярности новой опции представители Instagram не сомневаются.