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| | Блогер "отправилась" в Диснейленд ради обмана Instagram

Блогер "отправилась" в Диснейленд ради обмана Instagram

Сегодня, 14:57
Блогер Кэролин Стрич провела эксперимент ради обмана подписчиков в Instagram. Она якобы отправилась в Диснейленд, но внимательные фолловеры раскрыли ложь девушки.

Блогер "отправилась" в Диснейленд ради обмана Instagram

 

Как сообщила Стрич, она намерена отметить 22-летие в известном парке Диснейленд. По такому поводу она выложила в Instagram снимок о подготовке к путешествию, а также фото у ворот. Вначале Кэролин продемонстрировала изображение в кровати, где она готовится к поездке, а потом фото, где якобы стоит у ворот парка.

Блогер "отправилась" в Диснейленд ради обмана Instagram

 

Бдительные фанаты вскоре заподозрили обман. Они заметили, что изображения Стрич скопировала с других аккаунтов. К тому же оказалось, что блогеру не 22 года, она на десять лет старше. Своим опытом Стрич хотела показать, как легко обмануть людей, принимающих снимки за реальные факты.
Никита Готский
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