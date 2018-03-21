Блогер "отправилась" в Диснейленд ради обмана Instagram

Блогер Кэролин Стрич провела эксперимент ради обмана подписчиков в Instagram. Она якобы отправилась в Диснейленд, но внимательные фолловеры раскрыли ложь девушки.

Как сообщила Стрич, она намерена отметить 22-летие в известном парке Диснейленд. По такому поводу она выложила в Instagram снимок о подготовке к путешествию, а также фото у ворот. Вначале Кэролин продемонстрировала изображение в кровати, где она готовится к поездке, а потом фото, где якобы стоит у ворот парка.

Никита Готский

Бдительные фанаты вскоре заподозрили обман. Они заметили, что изображения Стрич скопировала с других аккаунтов. К тому же оказалось, что блогеру не 22 года, она на десять лет старше. Своим опытом Стрич хотела показать, как легко обмануть людей, принимающих снимки за реальные факты.