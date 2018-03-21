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| | В блокчейне биткоина нашли следы детской порнографии

В блокчейне биткоина нашли следы детской порнографии

Сегодня, 14:36
Обследовав цепочки транзакций популярной криптовалюты биткоин, немецкие специалисты обнаружили в блокчейне следы ссылок на ресурсы с материалами, содержащими детскую порнографию.

В блокчейне биткоина нашли следы детской порнографии

 

Учёные, представляющие немецкий Аахенский университет, обнаружили в блокчейне криптовалюты биткоин ссылки на материалы, которые могут повлиять на дальнейшее развитие проекта. По заверениям немецких специалистов, злоумышленники использовали блокчейн биткоина, чтобы скрывать множественные ссылки на порнографические материалы с участием лиц, не достигших совершеннолетнего возраста. В своём исследовании специалисты обследовали более 1,6 тысячи различных файлов, которые используются для хранения биткоина.

Учёные заметили, что в большинстве случаев данные файлы представляют из себя изображения и текстовые документы. В одном из изображений содержалась фотография обнажённого ребёнка, а также эксперты нашли в блокчейне многочисленные ссылки на детское порно, а также на материалы, содержащие изображение жестокого обращения с детьми.
Александр Вест
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