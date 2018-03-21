Неуместно красивая: Семенович пошла на работу в пижаме

Мнения

Неуместно красивая: Семенович пошла на работу в пижаме

Поклонники не поняли нового образа звезды.

От Редактора

"Не стыдно?": Фото Пугачевой без парика удивило поклонников

Молодящуюся звезду раскритиковали в Сети.

Сюжеты :

Владелец порно-автобуса из 90-х заселил в него бомжей В блокчейне биткоина нашли следы детской порнографии Почти 200 человек обратились к врачам в Волоколамске с жалобами на отравление Очередь в горбольницу в Волоколамске выстроилась на улицу В России резко упали в цене все iPhone В ФОМС предупредили о новом виде мошенничества с полисами ОМС Невеста Прохора Шаляпина попалась на измене звездному жениху «Новатэк» запатентовал новую технологию сжижения газа при помощи холода Боксер Головкин не верит словам своего соперника, отравившегося мясом с допингом Основатель WhatsApp призывает подписчиков удалять аккаунты в Facebook Лена Миро пожалела нерождённого наследника Ксении Собчак Дизайнер из Украины обвинила бренд Zara в плагиате ее идей
| | Яндекс станет ключевым распространителем рекламы на Avito

Яндекс станет ключевым распространителем рекламы на Avito

Сегодня, 13:33
Официальные представители компании «Яндекс» сообщили о том, что им удалось договориться с одним из самых крупных сайтов в России, содержащих тысячи объявлений, об увеличении рекламного инвентаря.

Яндекс станет ключевым распространителем рекламы на Avito

 

Согласно установленной договорённости, на всех платформах, включая десктопную и мобильную версию сайта Avito, будет увеличена доля рекламы, распространяемой с помощью сервиса Яндекс.Директ. Также в рамках договора будет произведена оптимизация рекламных сообщений, которые будут максимально подогнанными под нужды клиентов, что принесёт увеличение пользы для рекламодателей.

Представители «Яндекса» заверили, что с помощью передовых технологий специалистам компании удалось повысить эффективность и качество показа рекламных объявлений на сайте Avito. Напомним, согласно официальным подсчётам, месячная аудитория сайта объявлений Avito составляет более 32 миллионов человек. Лишь с мобильных устройств сайт посещает ежемесячно 19 миллионов уникальных пользователей.
Александр Вест
Новости по теме
Новый сервис от Яндекс собирается на равных конкурировать с Avito
Новый сервис от Яндекс собирается на равных конкурировать с Avito

Российская компания "Яндекс" намерена отделить сервис под названием "Яндекс.Вертикали". В нём будут объединены такие сервисы объявлений как

Сайт Avito переходит на монетизацию объявлений о вакансиях
Сайт Avito переходит на монетизацию объявлений о вакансиях

Популярный среди пользователей сайт бесплатных объявлений Avito частично переходит на материальную основу. Начиная с 18 августа, с работодателей, публикующих

Avito открыл сервис контекстной рекламы «Аvito Контекст»
Avito открыл сервис контекстной рекламы «Аvito Контекст»

Известный сайт объявлений Avito официально объявил об открытии нового сервиса контекстной рекламы, на котором можно будет разместить свое объявление и быстро

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости