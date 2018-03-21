Яндекс станет ключевым распространителем рекламы на Avito

Официальные представители компании «Яндекс» сообщили о том, что им удалось договориться с одним из самых крупных сайтов в России, содержащих тысячи объявлений, об увеличении рекламного инвентаря.

Александр Вест

Согласно установленной договорённости, на всех платформах, включая десктопную и мобильную версию сайта Avito, будет увеличена доля рекламы, распространяемой с помощью сервиса Яндекс.Директ. Также в рамках договора будет произведена оптимизация рекламных сообщений, которые будут максимально подогнанными под нужды клиентов, что принесёт увеличение пользы для рекламодателей.Представители «Яндекса» заверили, что с помощью передовых технологий специалистам компании удалось повысить эффективность и качество показа рекламных объявлений на сайте Avito. Напомним, согласно официальным подсчётам, месячная аудитория сайта объявлений Avito составляет более 32 миллионов человек. Лишь с мобильных устройств сайт посещает ежемесячно 19 миллионов уникальных пользователей.