Основатель WhatsApp призывает подписчиков удалять аккаунты в Facebook

Один из основателей компании WhatsApp Брайан Эктон обратился к своим подписчикам на просторах социальных сетей удалять свои аккаунты в Facebook. Соответствующее заявление было написано им на страничке в Twitter.

Николай Офицеров

Эктон заявил, что на данный момент пришло время для «удаления Facebook». Каких-либо комментариев по этому поводу представители Facebook и WhatsApp не дали. Эктон мотивы своего поступка также не стал объяснять. Однако фолловеры уверены, что причиной подобной реакции мог стать скандал вокруг утечек данных пользователей Facebook.Ранее также стало известно о том, что компания Cambridge Analytica, связанная с Дональдом Трампом, которая на протяжении долгого времени занималась изучением предпочтений избирателей в интересах действующего президента США, использовала именно Facebook и данные более чем 50 миллионов пользователей.Утверждается, что на основании этих данных компания во время выборов президента США показывала пользователям ангажированную политическую рекламу. В Facebook заявили, что не имеют отношения к деятельности компании Cambridge Analytica. Акции компании Цукерберга на фоне этого скандала упали более чем на 8%, а глава корпорации потерял почти 6 миллиардов.