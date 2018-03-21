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| | Основатель WhatsApp призывает подписчиков удалять аккаунты в Facebook

Основатель WhatsApp призывает подписчиков удалять аккаунты в Facebook

Сегодня, 12:35
Один из основателей компании WhatsApp Брайан Эктон обратился к своим подписчикам на просторах социальных сетей удалять свои аккаунты в Facebook. Соответствующее заявление было написано им на страничке в Twitter.

Основатель WhatsApp призывает подписчиков удалять аккаунты в Facebook

 

Эктон заявил, что на данный момент пришло время для «удаления Facebook». Каких-либо комментариев по этому поводу представители Facebook и WhatsApp не дали. Эктон мотивы своего поступка также не стал объяснять. Однако фолловеры уверены, что причиной подобной реакции мог стать скандал вокруг утечек данных пользователей Facebook.

Ранее также стало известно о том, что компания Cambridge Analytica, связанная с Дональдом Трампом, которая на протяжении долгого времени занималась изучением предпочтений избирателей в интересах действующего президента США, использовала именно Facebook и данные более чем 50 миллионов пользователей.

Утверждается, что на основании этих данных компания во время выборов президента США показывала пользователям ангажированную политическую рекламу. В Facebook заявили, что не имеют отношения к деятельности компании Cambridge Analytica. Акции компании Цукерберга на фоне этого скандала упали более чем на 8%, а глава корпорации потерял почти 6 миллиардов.
Николай Офицеров
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