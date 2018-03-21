Неуместно красивая: Семенович пошла на работу в пижаме

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Неуместно красивая: Семенович пошла на работу в пижаме

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| | Иванка Трамп провела научный эксперимент и стала жертвой травли в Сети

Иванка Трамп провела научный эксперимент и стала жертвой травли в Сети

Сегодня, 11:20
Дочь и советник президента США Дональда Трампа Иванка стала жертвой травли на просторах социальных сетей после публикации фотографий, на которых она проводит в лаборатории научный эксперимент.

Иванка Трамп провела научный эксперимент и стала жертвой травли в Сети

 

На снимках Twitter Иванка, одетая в медицинский халат, проверяет уровень никотина в жидкости для электронных сигарет.

Пользователи Сети обвинили дочь Трампа в позерстве. По их мнению, при отсутствии всех необходимых знаний и квалификации, она не должна позировать в лаборатории в образе научного исследователя. Недовольство весьма быстро вылилось в обвинения в неумении исполнять обязанности помощника президента Соединенных Штатов.

«Самая тупая фотография Иванки на сегодня. Она как бы говорит, посмотрите на меня, я тут наукой занимаюсь», - издеваются комментаторы.

Некоторые со злобой стали упрекать девушку в том, что она желает притворяться, будто она интеллектуал, красуясь на фоне ученых. Работа для Иванки, уверены они, лишь повод для проведения пиар-акции в свою честь.
Николай Офицеров
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