Иванка Трамп провела научный эксперимент и стала жертвой травли в Сети

На снимках Twitter Иванка, одетая в медицинский халат, проверяет уровень никотина в жидкости для электронных сигарет.
Пользователи Сети обвинили дочь Трампа в позерстве. По их мнению, при отсутствии всех необходимых знаний и квалификации, она не должна позировать в лаборатории в образе научного исследователя. Недовольство весьма быстро вылилось в обвинения в неумении исполнять обязанности помощника президента Соединенных Штатов.
«Самая тупая фотография Иванки на сегодня. Она как бы говорит, посмотрите на меня, я тут наукой занимаюсь», - издеваются комментаторы.
Некоторые со злобой стали упрекать девушку в том, что она желает притворяться, будто она интеллектуал, красуясь на фоне ученых. Работа для Иванки, уверены они, лишь повод для проведения пиар-акции в свою честь.