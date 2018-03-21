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| | В США опубликовали книгу с удаленными обнаженными снимками из Instagram

В США опубликовали книгу с удаленными обнаженными снимками из Instagram

Сегодня, 10:26
Арт-активисты Молли Сода и Арвид Бистрем смогли собрать массу заблокированных социальной сетью Instagram снимков и поместили их в свою книгу под названием «Картинки или Это не случилось». На большинстве снимков обнаженные женщины, показывающие грудь или свои половые органы.

В США опубликовали книгу с удаленными обнаженными снимками из Instagram

 

Большинство снимков, как утверждают создатели, находятся, что называется, на грани самого понятия сексуальности, потому администрация Instagram сочла их неподходящими и нарушающими политику социальной сети. К примеру, по правилам, демонстрация гениталий строго запрещена, но иногда даже частичный показ лобковых волос может привести к удалению снимка.

Создатели уверены, что это является явным доказательством того, что блокировка зависит напрямую от мнения конкретного человека и зачастую позиция никак не согласуется с политикой Instagram.

«Многие вещи могут рассматриваться, как сексуальные. Фотографию могут не удалить, даже если на человеке будет самое крошечное нижнее белье в мире, но тело будет начисто выбрито тогда вам ничего не грозит. Наличие же небритой лобковой области может грозить серьезными последствиями», - утверждает Бистрем.

Помимо демонстрации обнаженного тела, имеются и некоторые исключения, вроде изображения девушки со смартфоном, но в хиджабе. По мнению администрации Instagram, соответствующий снимок мог привести к оскорблению чувств мусульман.
Николай Офицеров
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