В США опубликовали книгу с удаленными обнаженными снимками из Instagram

Арт-активисты Молли Сода и Арвид Бистрем смогли собрать массу заблокированных социальной сетью Instagram снимков и поместили их в свою книгу под названием «Картинки или Это не случилось». На большинстве снимков обнаженные женщины, показывающие грудь или свои половые органы.

Николай Офицеров

Большинство снимков, как утверждают создатели, находятся, что называется, на грани самого понятия сексуальности, потому администрация Instagram сочла их неподходящими и нарушающими политику социальной сети. К примеру, по правилам, демонстрация гениталий строго запрещена, но иногда даже частичный показ лобковых волос может привести к удалению снимка.Создатели уверены, что это является явным доказательством того, что блокировка зависит напрямую от мнения конкретного человека и зачастую позиция никак не согласуется с политикой Instagram.», - утверждает Бистрем.Помимо демонстрации обнаженного тела, имеются и некоторые исключения, вроде изображения девушки со смартфоном, но в хиджабе. По мнению администрации Instagram, соответствующий снимок мог привести к оскорблению чувств мусульман.