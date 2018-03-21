87-летняя бабушка покорила интернет своими рисунками в Paint

Конча Гарсия Заера на данный момент находится на пенсии и рисовать начала лишь около 12 лет тому назад, когда дети подарили ей персональный компьютер. Испанка уверяет, что присматривала за больным мужем и надолго отлучаться не могла, поэтому и захотела освоить новое хобби.
«В первое время, я рисовала лишь небольшие объекты: дом или скромную лужайку. Потом я начала добавлять еще объекты, вроде горы на фоне. Шаг за шагом я вкрапляла детали и в результате добилась крайне впечатляющих результатов», - заявила Заера.
Также жительница Валенсии добавила, что у нее не самая лучшая на свете фантазия, поэтому она вдохновение черпала из открыток своего супруга.
Изначально художница публиковала свои картины на просторах Facebook, но внучки посоветовали ей переориентироваться на Instagram. Еще 9 марта на страничке Заеры было не более 300 подписчиков, но уже спустя 11 дней за ее обновлениями стали следить более 109 тысяч человек. Сама пенсионерка не может объяснить, почему ее рисунки привлекают столько внимания.