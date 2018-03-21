87-летняя бабушка покорила интернет своими рисунками в Paint

Пожилая жительница Испании максимально активно набирает себе подписчиков на просторах социальных сетей, публикуя картины, написанные в Paint. Информацией об этом поделились сотрудники местной прессы.

Конча Гарсия Заера на данный момент находится на пенсии и рисовать начала лишь около 12 лет тому назад, когда дети подарили ей персональный компьютер. Испанка уверяет, что присматривала за больным мужем и надолго отлучаться не могла, поэтому и захотела освоить новое хобби.», - заявила Заера.Также жительница Валенсии добавила, что у нее не самая лучшая на свете фантазия, поэтому она вдохновение черпала из открыток своего супруга.

Николай Офицеров

Изначально художница публиковала свои картины на просторах Facebook, но внучки посоветовали ей переориентироваться на Instagram. Еще 9 марта на страничке Заеры было не более 300 подписчиков, но уже спустя 11 дней за ее обновлениями стали следить более 109 тысяч человек. Сама пенсионерка не может объяснить, почему ее рисунки привлекают столько внимания.