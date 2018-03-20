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| | Автор The Sims впервые за 10 лет выпустит новый проект

Автор The Sims впервые за 10 лет выпустит новый проект

Сегодня, 19:32
Разработчик известной игры The Sims спустя 10 лет порадует пользователей новым проектом. Новинка выйдет в жанре симулятор.

Автор The Sims впервые за 10 лет выпустит новый проект

 

Выпустивший такие игры, как Spore и The Sims Уилл Райт недавно заявил о работе над новым проектом. Он будет доступен на мобильных гаджетах, название продукта Proxi.

Согласно предварительной информации, игровой мир Proxi станет очень простым. При помощи личного воображения геймеры сумеют создавать в не целые измерения, опираясь на собственные воспоминания, представленные в игре в виде блоков. Игроки получат возможность воссоздавать большой трехмерный мир на любую тематику о семейных похождениях.

Райт работает над Proxi со студией Gallium Artists, движком выбран ставший традиционным Unity. В дате релиза пока сведений нет.
Никита Готский
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