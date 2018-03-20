Tele2 разрешает абонентам пользоваться Wi-Fi в метро без рекламы

Московские абоненты Tele2 воспользуются Wi-Fi в подземке без рекламы. Акция действительна ближайшие восемь недель.

Никита Готский

Тариф от Tele2 действует со вчерашнего дня. Дабы применить его, нужно вести пароль *946# и нажать кнопку вызова. Ответом послужит СМС со ссылкой на отключение рекламы. Заходя в вагон метро, пользователю необходимо подключиться к Сети и после одного просмотра рекламного ролика следует пройти по промоссылке, прежде полученной в сообщении. Услуга Wi-Fi, после активации нового тарифа, будет действовать на протяжении двух месяцев.В Tele2 заявили, что московские абоненты являются активными пользователями интернета, для них имеет большое значение получать информацию из Сети. Компания хочет сделать жизнь своих клиентов более комфортной, поэтому идет на такие шаги. Оператор надеется, что новинку по-достоинству оценят все пользователи Wi-Fi.