Неуместно красивая: Семенович пошла на работу в пижаме

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Неуместно красивая: Семенович пошла на работу в пижаме

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| | Tele2 разрешает абонентам пользоваться Wi-Fi в метро без рекламы

Tele2 разрешает абонентам пользоваться Wi-Fi в метро без рекламы

Сегодня, 17:13
Московские абоненты Tele2 воспользуются Wi-Fi в подземке без рекламы. Акция действительна ближайшие восемь недель.

Tele2 разрешает абонентам пользоваться Wi-Fi в метро без рекламы

 

Тариф от Tele2 действует со вчерашнего дня. Дабы применить его, нужно вести пароль *946# и нажать кнопку вызова. Ответом послужит СМС со ссылкой на отключение рекламы. Заходя в вагон метро, пользователю необходимо подключиться к Сети и после одного просмотра рекламного ролика следует пройти по промоссылке, прежде полученной в сообщении. Услуга Wi-Fi, после активации нового тарифа, будет действовать на протяжении двух месяцев.

В Tele2 заявили, что московские абоненты являются активными пользователями интернета, для них имеет большое значение получать информацию из Сети. Компания хочет сделать жизнь своих клиентов более комфортной, поэтому идет на такие шаги. Оператор надеется, что новинку по-достоинству оценят все пользователи Wi-Fi.
Никита Готский
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