Голосовой помощник «Алиса» может заказывать такси

Голосовой помощник «Алиса», разработанный «Яндексом» в прошлом году, может вызывать такси.

Заказать такси можно с помощью команд «Вызови такси», «Поехали на такси». После выбора команды необходимо надиктовать голосовому помощнику адрес нужного места назначения. «Алиса» открывает приложение «Яндекс.Такси», в котором уже заполнена строка «Куда». Текущее местонахождение заказчика является отправной точкой и используется приложением при составлении маршрута. Помимо этого, «Алиса» сможет вызывать такси домой или по рабочему адресу. Сначала голосовой помощник уточнит адреса, а в дальнейшем будет действовать автоматически.Основная задача приложения – искать для пользователей необходимую информацию, строить маршруты, рассказывать о погоде и т.д. Помощник доступен владельцам iOS и Android. Недавно разработчики объединили «Алису» с «Яндекс.Браузером» - теперь голосовой помощник может очищать историю посещений, выключить или перезагрузить компьютер, запустить нужную программу.Разработчики обещают в дальнейшем научить «Алису» уточнять выбранный тариф поездки. Специалисты «Яндекса» ждут пожеланий и комментариев по работе голосового помощника в приложении «Яндекс.Такси».