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| | Подписка на видео в Facebook может стать платной

Подписка на видео в Facebook может стать платной

Сегодня, 15:49
Представители социальной сети Facebook рассказали о том, что в скором времени за просмотр некоторых видео пользователи должны будут заплатить. Платная подписка на видео будет поощрять создателей видеороликов создавать качественный контент, считают инициаторы нововведения.

Подписка на видео в Facebook может стать платной

 

Руководство социальной сети Facebook рассказало о новом возможном нововведении – платные видео. Создатели данной инициативы считают, что пользователи будут больше стараться создавать качественный контент, если он будет поощряться денежным вознаграждением.

С апреля 2018 года пользователи смогут сами поддерживать авторов видео, оформляя платную подписку, а за это будет открыт доступ к эксплозивным видеоматериалам. Цена подписки будет составлять почти 5 долларов в месяц, из которых непосредственно автору видео дойдут 3,5 долларов, ведь порядка 30 процентов уйдут на отчисления для Google и Apple, так как через их платформы будет осуществляться оплата. Сам Facebook не будет брать комиссии для предоставления этой функции.
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