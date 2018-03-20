Подписка на видео в Facebook может стать платной

Руководство социальной сети Facebook рассказало о новом возможном нововведении – платные видео. Создатели данной инициативы считают, что пользователи будут больше стараться создавать качественный контент, если он будет поощряться денежным вознаграждением.
С апреля 2018 года пользователи смогут сами поддерживать авторов видео, оформляя платную подписку, а за это будет открыт доступ к эксплозивным видеоматериалам. Цена подписки будет составлять почти 5 долларов в месяц, из которых непосредственно автору видео дойдут 3,5 долларов, ведь порядка 30 процентов уйдут на отчисления для Google и Apple, так как через их платформы будет осуществляться оплата. Сам Facebook не будет брать комиссии для предоставления этой функции.