Подписка на видео в Facebook может стать платной

Представители социальной сети Facebook рассказали о том, что в скором времени за просмотр некоторых видео пользователи должны будут заплатить. Платная подписка на видео будет поощрять создателей видеороликов создавать качественный контент, считают инициаторы нововведения.

Руководство социальной сети Facebook рассказало о новом возможном нововведении – платные видео. Создатели данной инициативы считают, что пользователи будут больше стараться создавать качественный контент, если он будет поощряться денежным вознаграждением.С апреля 2018 года пользователи смогут сами поддерживать авторов видео, оформляя платную подписку, а за это будет открыт доступ к эксплозивным видеоматериалам. Цена подписки будет составлять почти 5 долларов в месяц, из которых непосредственно автору видео дойдут 3,5 долларов, ведь порядка 30 процентов уйдут на отчисления для Google и Apple, так как через их платформы будет осуществляться оплата. Сам Facebook не будет брать комиссии для предоставления этой функции.