Неуместно красивая: Семенович пошла на работу в пижаме

Мнения

Неуместно красивая: Семенович пошла на работу в пижаме

Поклонники не поняли нового образа звезды.

От Редактора

"Не стыдно?": Фото Пугачевой без парика удивило поклонников

Молодящуюся звезду раскритиковали в Сети.

Сюжеты :

Фермер с 300 коровами приветствовал ракету Илона Маска В Кишиневе посетитель взорвал гранату в магазине, есть погибшие Воронеж юрского периода: Динозавр, покупающий молоко, шокировал горожан В Бразилии на кладбище за посетителями следит жуткая кукла Ученые: Черви испытывают страх и тревогу, как и человек В Латвии разработали дрон для чистки ветрогенераторов Путин, Грудинин и Собчак родились в Амгинском улусе 18 марта Дизайнер Белла Потёмкина рассказала, что модно этой весной Шоколад наоборот: Стартап создал новое агрегатное состояние продуктов Марина Афкантова снялась в откровенной фотосессии В Швейцарии футбольный тренер изнасиловал школьника и жестоко убил его родных Учёные выяснили, как кислота омега-6 убивает и спасает людей
| | Блогер совместил сотню роликов в одном и открыл «портал в ад»

Блогер совместил сотню роликов в одном и открыл «портал в ад»

Сегодня, 09:58
Начинающий блогер на YouTube Джейк Холл создал уникальный ролик, в котором решил умышленно или нет «открыть портал в ад». Добиться этого эффекта он смог, создав видео в формате 360 градусов, куда он поместил одновременно более сотни вайнов коротких вирусных роликов.

Блогер совместил сотню роликов в одном и открыл «портал в ад»

 

Рассказали об этом представители издания Motherboard. В отличие от более традиционных компиляций, что едва ли не каждый день выходят на YouTube, короткие ролики в произведении Холла играют одновременно и, притом, в режиме 360 градусов, потому пользователь в этот момент, в буквальном смысле, окружен шутками.

«Если вы посмотрите вниз, то увидите бесконечную бездну из шестисекундных шуток. Посмотрите вверх и тогда вы поймете, что бежать действительно некуда»», - охарактеризовали блогерскую работу журналисты.

Также они добавили, что Холл стал тем, кто смог открыть портал в ад. Сотрудники Motherboard заявили, что сами по себе короткие ролики довольно забавные, но в подобном формате они максимально приблизились к «истинному воплощению зла».

В общей сложности, длится видео 33 минуты. По ходу ролика вайны постепенно начинают исчезать, оставляя после себя лишь пустые черные квадраты. На последней минуте остается только одно окошко, в котором можно смотреть короткие шутки.
Вайны (от названия сервиса Vine) это зацикленные ролики на 6 секунд, которые публиковались на одноименном ресурсе. Серьезная конкуренция с Instagram и YouTube привела к решению о закрытию платформы.
Николай Офицеров
Новости по теме
На YouTube появился видео-обзор самых популярных роликов 2016 года
На YouTube появился видео-обзор самых популярных роликов 2016 года

7 декабря на официальном канале YouTube появился видео-обзор самых популярных роликов 2016 года. За короткий промежуток времени YouTube Rewind-2016 собрал

YouTube добавит новый формат рекламы перед видео
YouTube добавит новый формат рекламы перед видео

Дирекция самого крупного в мире видеохостинга собирается провести запуск рекламных роликов в новом формате. Новую рекламную модель для YouTube назвали Bumper.

Четырехлетний блогер из Краснодара стал звездой Интернета
Четырехлетний блогер из Краснодара стал звездой Интернета

Четырехлетний блогер Костя из Краснодара покоряет Интернет. Обладая располагающей к себе внешностью, с помощью своих родителей придумывает и снимает

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости