Блогер совместил сотню роликов в одном и открыл «портал в ад»

Начинающий блогер на YouTube Джейк Холл создал уникальный ролик, в котором решил умышленно или нет «открыть портал в ад». Добиться этого эффекта он смог, создав видео в формате 360 градусов, куда он поместил одновременно более сотни вайнов коротких вирусных роликов.

Николай Офицеров

Рассказали об этом представители издания Motherboard. В отличие от более традиционных компиляций, что едва ли не каждый день выходят на YouTube, короткие ролики в произведении Холла играют одновременно и, притом, в режиме 360 градусов, потому пользователь в этот момент, в буквальном смысле, окружен шутками.»», - охарактеризовали блогерскую работу журналисты.Также они добавили, что Холл стал тем, кто смог открыть портал в ад. Сотрудники Motherboard заявили, что сами по себе короткие ролики довольно забавные, но в подобном формате они максимально приблизились к «истинному воплощению зла».В общей сложности, длится видео 33 минуты. По ходу ролика вайны постепенно начинают исчезать, оставляя после себя лишь пустые черные квадраты. На последней минуте остается только одно окошко, в котором можно смотреть короткие шутки.Вайны (от названия сервиса Vine) это зацикленные ролики на 6 секунд, которые публиковались на одноименном ресурсе. Серьезная конкуренция с Instagram и YouTube привела к решению о закрытию платформы.