Блогер совместил сотню роликов в одном и открыл «портал в ад»

Рассказали об этом представители издания Motherboard. В отличие от более традиционных компиляций, что едва ли не каждый день выходят на YouTube, короткие ролики в произведении Холла играют одновременно и, притом, в режиме 360 градусов, потому пользователь в этот момент, в буквальном смысле, окружен шутками.
«Если вы посмотрите вниз, то увидите бесконечную бездну из шестисекундных шуток. Посмотрите вверх и тогда вы поймете, что бежать действительно некуда»», - охарактеризовали блогерскую работу журналисты.
Также они добавили, что Холл стал тем, кто смог открыть портал в ад. Сотрудники Motherboard заявили, что сами по себе короткие ролики довольно забавные, но в подобном формате они максимально приблизились к «истинному воплощению зла».
В общей сложности, длится видео 33 минуты. По ходу ролика вайны постепенно начинают исчезать, оставляя после себя лишь пустые черные квадраты. На последней минуте остается только одно окошко, в котором можно смотреть короткие шутки.