Неуместно красивая: Семенович пошла на работу в пижаме

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Неуместно красивая: Семенович пошла на работу в пижаме

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| | Пользователей Сети растрогало послание ребенка своему отцу

Пользователей Сети растрогало послание ребенка своему отцу

Сегодня, 09:24
Один из пользователей Сети опубликовал на имиджборде Reddit записку своего маленького двоюродного братика. Трогательное послание ребенок написал для отца.

Пользователей Сети растрогало послание ребенка своему отцу

 

В послании ребенок называет папу тружеником и с уверенностью заявляет, что отец сможет сделать их планету лучше. Далее маленький писатель намекает на то, чтобы папа купил ему видеоигру. «Ты работяга, ты можешь сделать планету лучше. И если ты будешь работать еще усерднее, ты сможешь купить игру, которую я хочу», — написано в записке. Автор публикации сообщил, что вся его семья была в восхищении от записки ребенка. Оказалось, мальчик мечтал не просто о видеоигре – он хотел, чтобы папа купил ему полноценную консоль Nintendo Switch.

 

За короткое время милую записку отцу-трудяге оценили около 20 тыс пользователей. Многие оценили находчивость мальчика и отметили его искреннюю любовь к папе. «Ох, это настоящая любовь», — написал пользователь. Один из посетителей попытался предугадать ответ отца, получившего милое послание.
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