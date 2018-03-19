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| | Компания Google запустит сервис для продвижения товаров

Компания Google запустит сервис для продвижения товаров

Сегодня, 21:19
Всемирная корпорация Google планирует запустить платный сервис Shopping Actions, который даст возможность розничным продавцам продвигать свой товар в итогах поиска за процент от продаж.

Компания Google запустит сервис для продвижения товаров

 

Сообщается, что компания уже договорилась с некоторыми сервисами, что будет платить проценты с уже совершенных покупок. Когда пользователь введет в поисковик «Где это приобрести?», то первым покажут именно эти рекламки. Однако Google не станет маркировать такие объявления, как рекламу. Помимо этого, результаты с товарами розничных продавцов будут показываться не только с помощью поисковика на компьютере или смартфоне, но и с помощью голосового приложения Google Assistant в Google Express. Отметим, что пока такая система станет доступной для торговцев из США. По поводу расширенного доступа представитель компании не сообщил ничего.

Специалисты говорят, что больше всего запросов о покупках в Google заканчиваются приобретением товара именно на Amazon. Эксперты уверены, что сервис Shopping Actions разрабатывается для создания конкуренции с крупнейшим мировым онлайн-магазином.
Анна Котова
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