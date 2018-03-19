Хакеры с помощью фото Йоханссон Скарлетт распространили вирус

Американской актрисой Йоханссон Скарлетт интересуются многие юзеры. Этим фактом решили воспользоваться хакеры, которые хорошо разбираются не только в программном коде, но и в психологии людей. Кибермошенники распространили вирус с помощью фото Йоханссон Скарлет.

Домбровский Сергей

Хакерские атаки коснулись в основном СУБД PostgreSQL – системы управления базами данных. На сайтах, где можно скачать картинки, кибермошенники в снимке Скарлетт Йоханссон расположили вредоносную программу. Вирус получает данные с зараженного профиля СУБД. В итоге происходит установка майнера. Сотрудники Impreva говорят, что хакеры таким образом завладели, по меньшей мере, 300 виртуальными монетами Monero, заработав на мошенничестве более 90 тысяч долларов США.В Сети насчитывается порядка 710 тысяч сервером PostgreSQL – потенциальных жертв киберпреступников. В начале марта компания Microsoft официально сообщила о хакерской атаке. Тогда злоумышленники собирались внедрить вирус на 400 тысяч серверов.