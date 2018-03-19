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| | Хакеры с помощью фото Йоханссон Скарлетт распространили вирус

Хакеры с помощью фото Йоханссон Скарлетт распространили вирус

Сегодня, 21:05
Американской актрисой Йоханссон Скарлетт интересуются многие юзеры. Этим фактом решили воспользоваться хакеры, которые хорошо разбираются не только в программном коде, но и в психологии людей. Кибермошенники распространили вирус с помощью фото Йоханссон Скарлет.

Хакеры с помощью фото Йоханссон Скарлетт распространили вирус

 

Хакерские атаки коснулись в основном СУБД PostgreSQL – системы управления базами данных. На сайтах, где можно скачать картинки, кибермошенники в снимке Скарлетт Йоханссон расположили вредоносную программу. Вирус получает данные с зараженного профиля СУБД. В итоге происходит установка майнера. Сотрудники Impreva говорят, что хакеры таким образом завладели, по меньшей мере, 300 виртуальными монетами Monero, заработав на мошенничестве более 90 тысяч долларов США.

В Сети насчитывается порядка 710 тысяч сервером PostgreSQL – потенциальных жертв киберпреступников. В начале марта компания Microsoft официально сообщила о хакерской атаке. Тогда злоумышленники собирались внедрить вирус на 400 тысяч серверов.
Домбровский Сергей
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