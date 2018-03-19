Facebook слил данные 50 миллионов пользователей

Уже более 50 миллионов потребителей возможностей предоставляемых социальной сетью Facebook пострадали в результате утечки их персональных данных.

Дарья Дмитриева

Об инциденте с компанией Facebook стало известно совсем недавно. За это время уже успели передать данные больше полсотни миллионов пользователей. Подозревается, что утечка информации связана с предвыборной кампанией лидера США.По предварительным данным, платформа Cambridge Analytica, на которой хранилась информация большинства пользователей социальной сети Facebook, передала данные в пользу предвыборной кампании Дональда Трампа, вопреки всем законам о неразглашении. Чем нарушила права потребителей.17 марта этого года Facebook заблокировал Cambridge Analytica. Но, большая часть пользователей, уже пострадала в результате передачи одним из профессоров Кембриджского университета их личных данных.