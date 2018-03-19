Неуместно красивая: Семенович пошла на работу в пижаме

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| | В США правоохранители будут сотрудничать с Google

В США правоохранители будут сотрудничать с Google

Сегодня, 17:31
Американские стражи порядка объявили общественности о том, что будут сотрудничать с мировой корпорацией Google. Дело в том, что данные, которые компания предоставляла служителям закона, помогли раскрыть несколько преступлений.

В США правоохранители будут сотрудничать с Google

 

Несколько лет назад компания Google начала получать запросы от правоохранителей. Работники организации говорят, что в течение шести месяцев к ним направляли ордера для раскрытия данных 75-80 тысяч пользователей. По данным организации, в 65% их информация о пользователе помогала раскрывать преступления.

Стражи порядка рассказали, что сотрудники компании неоднократно предоставляли данные, какие именно устройства находились вблизи места происшествия. Отметим, что это возможно благодаря встроенному программного обеспечению корпорации, а также некоторым программам, установленным на гаджетах. В свою очередь представитель организации подтвердил информацию и добавил, что ордера полиции тщательно проверяются, чтобы не нарушить конфиденциальность клиентов компании.
Анна Котова
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