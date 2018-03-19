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| | "Яндекс" сократил число сайтов с раздражающей рекламой на 22%

"Яндекс" сократил число сайтов с раздражающей рекламой на 22%

Сегодня, 13:10
С конца зимы нынешнего года количество сайтов с «раздражающей» рекламой снизилось на 22%. Об этом свидетельствуют данные компании «Яндекс».

"Яндекс" сократил число сайтов с раздражающей рекламой на 22%

 

Согласно имеющимся сведениям, в феврале «Яндекс.Браузер» каждый день занимался фильтрацией злобных рекламных блоков, всего сервер убрал 3,5 миллионов агрессивных ресурсов. В первый месяц весны их численность упала до 2,2 миллионов. В компании сообщают, что почти 700 тысяч пользователей видели агрессивную рекламу, но позже ее заблокировали. Более всего люди оказались недовольными видеорекламой с автоматическим включением звука.

«Яндекс» блокирует раздражительную рекламу с начала февраля 2018 года. С середины месяца такая же опция работает и в Google Chrome.
Никита Готский
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