Вышла «легкая» версия Facebook для стран третьего мира

Версия Facebook под названием Facebook Lite, которая разработана для стран третьего мира, дает возможность пользоваться сайтом в устаревших сетях 2G. Вместе с этой версией авторы создали еще одно обновление – отдельный мессенджер Messenger Lite, которая разработана для телефонов старого поколения, не таких мощных.

Анна Котова

В Бангладеше, Непале и Зимбабве уже проверили Facebook Lite. Сообщается, что на протяжении семи дней еще сотня стран получит доступ к такой облегченной версии. Отметим, что это приложение займет на устройстве всего четверть мегабайта, а работать будет только на смартфонах, работающих на прощадке Android.Причиной для создания такого обновления стало то, что большинство стран третьего мира активно подключаются к мировой паутине. Однако скорости и мощности подключаемых устройств не хватает для нормального пользования интернетом.