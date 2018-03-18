Вышла «легкая» версия Facebook для стран третьего мира

В Бангладеше, Непале и Зимбабве уже проверили Facebook Lite. Сообщается, что на протяжении семи дней еще сотня стран получит доступ к такой облегченной версии. Отметим, что это приложение займет на устройстве всего четверть мегабайта, а работать будет только на смартфонах, работающих на прощадке Android.
Причиной для создания такого обновления стало то, что большинство стран третьего мира активно подключаются к мировой паутине. Однако скорости и мощности подключаемых устройств не хватает для нормального пользования интернетом.