Эксперты поделились тем, как создать надёжный пароль

В современном мире, когда человек использует и хранит большое количество данных, пароли стали ежедневной необходимостью. Эксперты рассказали, как обезопасить себя от взлома и придумать надёжный пароль.

Всем личным данным, которые хранятся в интернете, необходима надёжная защита. Но для многих представляет трудность сочинения сложного и уникального пароля. Как обезопасить свой аккаунт и находящиеся на нём данные, рассказали эксперты.Первым важным пунктом является то, что пароли для каждой учётной записи должны быть разными. Если он повторяется в нескольких аккаунтах, то это уменьшает его эффективность. При использовании одного пароля для всех учётных записей, приводит к тому, что при взломе одной из них, увеличивается вероятность взлома других. Эксперты рассказали, что при сочинении сложного пароля (состоящего из букв и цифр) его часто записывают на бумагу, и находящиеся рядом люди могут всё увидеть.По заявлению специалистов, лучше доверить специальной программе сочинение сложного и надёжного пароля. Она генерирует случайные цифры и буквы, что значительно уменьшает вероятность взлома. Также такие программы могут сами запоминать пароли, и их не нужно будет записывать на бумаге.