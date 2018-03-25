Кот, доводящий сурка до оргазма, стал героем Сети

Недавно в интернете появился видеоролик, главными участниками которого стали кот по имени Харви и сурок Отис. На видео запечатлен сурок, которому кот облизывает подмышки. Ролик был снят прямо на кухне жителей Нового Орлеана (США) и после публикации стал популярным на YouTube.

По видеокадрам видно, что Харви и Отис хорошие друзья, и их дружба вылилась в нечто большее. Стоит отметить, что ролик был снят 14 февраля на День влюблённых. Вначале сурок с котом о чём-то долго разговаривали, а после начали целоваться.

Затем Харви прижался к сурку и начал облизывать ему подмышки. Отис закатил глаза, получая удовольствие. Многие пользователи отметили, что поведение кота и сурка напомнили им сексуальные действия у людей, получающих оргазм.