Ученые: Дети, имеющие кошек, чаще страдают психическими отклонениями

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Ученые: Дети, имеющие кошек, чаще страдают психическими отклонениями

У экспертов есть некоторые предположения о том, что кошки оказывают пагубное воздействие на детей.

Эксперты раскрыли секрет идеально сваренной чашки кофе

От Редактора

Эксперты раскрыли секрет идеально сваренной чашки кофе

Оказывается, все дело в «правильной» воде и хранении кофейных зерен.

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| | Кот, доводящий сурка до оргазма, стал героем Сети

Кот, доводящий сурка до оргазма, стал героем Сети

Сегодня, 13:00
Недавно в интернете появился видеоролик, главными участниками которого стали кот по имени Харви и сурок Отис. На видео запечатлен сурок, которому кот облизывает подмышки. Ролик был снят прямо на кухне жителей Нового Орлеана (США) и после публикации стал популярным на YouTube.

Кот, доводящий сурка до оргазма, стал героем Сети

 

По видеокадрам видно, что Харви и Отис хорошие друзья, и их дружба вылилась в нечто большее. Стоит отметить, что ролик был снят 14 февраля на День влюблённых. Вначале сурок с котом о чём-то долго разговаривали, а после начали целоваться.

Кот, доводящий сурка до оргазма, стал героем Сети

 

Затем Харви прижался к сурку и начал облизывать ему подмышки. Отис закатил глаза, получая удовольствие. Многие пользователи отметили, что поведение кота и сурка напомнили им сексуальные действия у людей, получающих оргазм.
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