Игру Far Cry 5 можно пройти всего за 10 минут

Многие поклонники долгожданной компьютерной игры Far Cry 5 были шокированы, узнав, что новинку от Ubisoft можно будет пройти менее, чем за полчаса. Энтузиасты нашли способ пройти данную игру всего за 10 минут.

Александр Вест

В Сети были опубликованы подробности способа, которым можно пройти игру Far Cry 5 и увидеть финальные титры, затратив на данный процесс лишь 10 минут. Фанаты серии игр Far Cry были удивлены, узнав, что разработчики предусмотрели альтернативную концовку повествования, которая заканчивает игру прямо в самом её начале. Для того, чтобы увидеть конечные титры игры через несколько минут после старта геймплея, игроку всего лишь требуется не производить арест персонажа, именуемого как Отец.В том случае, если главный герой ослушается приказа и не наденет на Отца наручники, игрок увидит заставку и финальные титры игры. Заметим, аналогичный подход действовал и с предыдущей игрой серии Far Cry 4, где игрок был волен закончить игру сразу же после старта, дождавшись возвращения Пэйгана Мина.