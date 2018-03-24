Игру Far Cry 5 можно пройти всего за 10 минут

В Сети были опубликованы подробности способа, которым можно пройти игру Far Cry 5 и увидеть финальные титры, затратив на данный процесс лишь 10 минут. Фанаты серии игр Far Cry были удивлены, узнав, что разработчики предусмотрели альтернативную концовку повествования, которая заканчивает игру прямо в самом её начале. Для того, чтобы увидеть конечные титры игры через несколько минут после старта геймплея, игроку всего лишь требуется не производить арест персонажа, именуемого как Отец.
В том случае, если главный герой ослушается приказа и не наденет на Отца наручники, игрок увидит заставку и финальные титры игры. Заметим, аналогичный подход действовал и с предыдущей игрой серии Far Cry 4, где игрок был волен закончить игру сразу же после старта, дождавшись возвращения Пэйгана Мина.
Подписывайтесь и читайте наши статьи в Яндекс.Новостях