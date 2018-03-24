Лена Миро рассекретила «формулу молодости»

Мнения

Лена Миро рассекретила «формулу молодости»

Блогер знает, что поможет омолодить организм на 10 лет.

Эксперты раскрыли секрет идеально сваренной чашки кофе

От Редактора

Эксперты раскрыли секрет идеально сваренной чашки кофе

Оказывается, все дело в «правильной» воде и хранении кофейных зерен.

Сюжеты :

Игру Far Cry 5 можно пройти всего за 10 минут Девушки предпочитают парней, сфотографированных на природе Ветеран АТО грозился избить полицейских фаллоимитатором Уфологи сообщили о появлении большого НЛО в горах Афганистана В Воронеже босоногий "повелитель луж" попал в объективы камер «Срочно на ферму»: Поклонники раскритиковали наряд Яны Рудковской Сергей Скрипаль просил Путина о прощении, чтобы вернуться в Россию Учёные рассказали об опасности шашлыка Постаревшая Наташа Королева вызывает жалость у фанатов В гостях у Малахова Лолита устроила дурдом с психиатром и Милоновым Тренер прокомментировал неудачу Загитовой на ЧМ В Австралии построят электростанцию, которая будет работать как гигантская батарейка
| | Игру Far Cry 5 можно пройти всего за 10 минут

Игру Far Cry 5 можно пройти всего за 10 минут

Сегодня, 11:28
Многие поклонники долгожданной компьютерной игры Far Cry 5 были шокированы, узнав, что новинку от Ubisoft можно будет пройти менее, чем за полчаса. Энтузиасты нашли способ пройти данную игру всего за 10 минут.

Игру Far Cry 5 можно пройти всего за 10 минут

 

В Сети были опубликованы подробности способа, которым можно пройти игру Far Cry 5 и увидеть финальные титры, затратив на данный процесс лишь 10 минут. Фанаты серии игр Far Cry были удивлены, узнав, что разработчики предусмотрели альтернативную концовку повествования, которая заканчивает игру прямо в самом её начале. Для того, чтобы увидеть конечные титры игры через несколько минут после старта геймплея, игроку всего лишь требуется не производить арест персонажа, именуемого как Отец.

В том случае, если главный герой ослушается приказа и не наденет на Отца наручники, игрок увидит заставку и финальные титры игры. Заметим, аналогичный подход действовал и с предыдущей игрой серии Far Cry 4, где игрок был волен закончить игру сразу же после старта, дождавшись возвращения Пэйгана Мина.
Александр Вест
Подписывайтесь и читайте наши статьи в Яндекс.Новостях
Новости по теме
Рекорд прохождения Dishonored 2 составил 36 минут
Рекорд прохождения Dishonored 2 составил 36 минут

Игрок из Канады смог пройти стелс-экшн Dishonored 2 всего за 36 минут. Согласно слов разработчиков Arkane Studios, в среднем для прохождения игры требуется до

Игрок прошел Fallout 3 менее чем за 15 минут
Игрок прошел Fallout 3 менее чем за 15 минут

Пользователь Rydou опубликовал на YouTube ролик продолжительностью в 14 минут 54 секунды, в котором показано прохождение игры Fallout 3 от начала и до конца.

Одесская компания выпустила игру, в которой можно пройти путь от гопника до Президента
Одесская компания выпустила игру, в которой можно пройти путь от гопника до Президента

В продажу поступила мобильная игра "Покращення", в которой пользователь может пройти путь от гопника до Президента

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости