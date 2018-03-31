В армию призовут россиян, освобожденных от службы

Министерство обороны России выдало указ, который гласит призвать на срочную службу всех россиян, которые ранее по состоянию здоровья не прошли комиссию и были освобождены от несения службы в армии.

Пелагея Лебединская

По указу Министерства обороны, подписанного президентом Владимиром Путиным, в этом году все лица, которые не достигли 27 лет, обязуются пройти медицинскую комиссию, и представить все заключения врачей на проверку в военкомат. В том случае, если состояние здоровья улучшилось, то этот молодой человек обязан вступить в ряды защитников Отечества и прослужить свой положенный срок в армии. Если же состояние здоровья осталось прежним, без каких либо изменений, то дается снова отсрочка от несения военной службы.Отметим, что по предварительным данным Министерства обороны России, на военную службу этой весной поступят более 3 000 человек, которые ранее были освобождены от службы по состоянию здоровья.