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| | Эксперты признали Huawei P20 Pro лучшим смартфоном 2018 года

Эксперты признали Huawei P20 Pro лучшим смартфоном 2018 года

Сегодня, 18:38

Китайский гаджет дал жару популярной продукции Apple. Специалисты считают его удобнее и современнее, чем iPhone.

 

Эксперты из европейской ассоциации журналов по аудио- и видеотехнике (EISA) провели массу исследований и опубликовали рейтинг лучших мобильных устройств 2018 года. Лучшим смартфоном признали Huawei P20 Pro. Интересно, что девайсу китайского бренда удалось перещеголять пресловутый «яблочный» iPhone.

Оценивая Huawei P20 Pro, аналитики обратили внимание на эксклюзивную тройную камер Leica с интеллектуальной системой настройки. Кроме того, экспертам удалось по достоинству оценить потрясающий экран и «ослепительную» стеклянную отделку устройства.

Nokia 7 Plus оказался лучшим потребительским смартфоном этого года. По мнению авторов рейтинга, все технические характеристики в девайсе максимально сбалансированы. EISA также назвала самым бюджетным девайсом этого года NOA Element N10.

Ранее сообщалось, что аналитики Blancco составили рейтинг компаний с наиболее проблемными аппаратами.


Татьяна Преображенская
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