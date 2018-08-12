Наилучший смартфон компании Xiaomi в разы подорожал на российском рынке

Накануне российский интернет-магазин Tmall начал продавать китайскую новинку - флагман Xiaomi Mi 8. Стоит аппарат с новейшими технологиями 29 990 руб. Однако официальный представить Xiaomi в РФ собирается поднять цену на довольно-таки серьезную сумму.

11 августа на всех официальных онлайн-базах Xiaomi повысили цену на гаджет до 34 990 руб. К сожалению, никто не знает, почему аппарат подорожал на 5000 руб. Эксперты отметили, что причиной послужил растущий курс доллара, который подавляет на своем фоне российскую валюту.

Покупатели могут приобрести Xiaomi Mi 8 в черной, синей и белой расцветке. На сегодняшний день цена на товар везде одинакова – 34 990 руб. Однако в интернет-магазине Tmall цена осталась изначальной - 29 990 руб. Скорее всего, в скором времени она также повысится на 5000 руб и на этом портале.