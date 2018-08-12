«Усмирение гнева – первый шаг к просветлению»: Киркоров «бросил вызов» хейтерам

Мнения

«Усмирение гнева – первый шаг к просветлению»: Киркоров «бросил вызов» хейтерам

 Артист решил опубликовать следующую серию сиквела об «ангельском характере». Отметим, что первая

«Трясет гениталиями перед малолетками»: Бузову попросили не публиковать откровенные снимки

От Редактора

«Трясет гениталиями перед малолетками»: Бузову попросили не публиковать откровенные снимки

 Попа есть, а груди нет, стоит хотя бы силиконом их накачать, так как артистка все равно детей

Сюжеты:

Директор Лаймы Вайкуле высказался по поводу заявления певицы о Крыме Садальский отказался от гастролей в Украине в отместку Вайкуле «Мне его жаль»: Бузова приплела себя к разводу Соколовского и Дакоты Я буду покрывать себя позором: Петросян понял, за что ему шлют гневные сообщения Больше никогда не пойдем в Ваш ресторан: Тину Канделаки обругали за жадность Джим Керри высмеял намерение Трампа создать космические войска «Пожизненный премиум-член»: В PornHub оценили преданность Канье Уэста Экс-сотрудница Белого дома заявила, что Трамп ел бумагу в кабинете Экс-солистка HI-FI показала фото своего будущего ребенка Сиськи маленькие, а человек хороший: Фанаты Марии Кохно оценили ее грудь и мозги Экс-участник «Дом-2» разоблачил «фейковый» выпуск шоу Малахова с пенсионеркой-миллионершей Пенсионер из Хабаровска подал в суд на Чубайса, требуя от него 15 млн рублей
| | Наилучший смартфон компании Xiaomi в разы подорожал на российском рынке

Наилучший смартфон компании Xiaomi в разы подорожал на российском рынке

Сегодня, 07:40

Накануне российский интернет-магазин Tmall начал продавать китайскую новинку - флагман Xiaomi Mi 8. Стоит аппарат с новейшими технологиями 29 990 руб. Однако официальный представить Xiaomi в РФ собирается поднять цену на довольно-таки серьезную сумму.

 

11 августа на всех официальных онлайн-базах Xiaomi повысили цену на гаджет до 34 990 руб. К сожалению, никто не знает, почему аппарат подорожал на 5000 руб. Эксперты отметили, что причиной послужил растущий курс доллара, который подавляет на своем фоне российскую валюту.

 

Покупатели могут приобрести Xiaomi Mi 8 в черной, синей и белой расцветке. На сегодняшний день цена на товар везде одинакова – 34 990 руб. Однако в интернет-магазине Tmall цена осталась изначальной - 29 990 руб. Скорее всего, в скором времени она также повысится на 5000 руб и на этом портале.


Новости по теме
Смартфон Xiaomi Redmi Note 5 в России подешевел на 13 тыс рублей
Смартфон Xiaomi Redmi Note 5 в России подешевел на 13 тыс рублей

 Известно, что флагман Xiaomi Redmi Note 5 появился на российском рынке совсем недавно. Смартфон замечательно подойдет для любителей делать снимки, а также для…

Ритейлеры распродают флагман Xiaomi Redmi 5 Plus по низкой цене
Ритейлеры распродают флагман Xiaomi Redmi 5 Plus по низкой цене

 Информация о низкоценовой распродаже появилась на просторах российских интернет-СМИ.

Xiaomi Mi A1 подешевел на 20 процентов
Xiaomi Mi A1 подешевел на 20 процентов

Интернет-магазин электроники JD организовал масштабную распродажу. В рамках акции смартфон Xiaomi Mi A1 на «чистом» Android Oreo можно приобрести на 2 тысячи…

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Самое интересное
Последние новости
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
VladTime рекомендует

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости