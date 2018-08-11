IPhone X проиграл Samsung Galaxy Note 9 в битве температур

После официальной презентации Samsung Galaxy Note 9, смартфон неустанно сравнивают со всевозможными телефонами. Одним из главных соперников флагмана признан iPhone X.

Один из последних опытов, проведённых над двумя телефонами, заключался в способности Galaxy Note 9 справляться с высокими температурами. Первым в битве температур принял участие Samsung Galaxy Note 8. Предполагалось, что новинка от Samsung будет оснащена более мощным радиатором из-за более высокой производительности, чем у его предка. Но результаты показали, что никакой разницы между двумя моделями нет. Они оба разогрелись до температуры 54,4 градусов за 17,5 минут. В качестве проверки использовалось три теста: 3DMark, игра Asphalt 9 и бенчмарк AnTuTu. После проверки на смартфоне той же компании, испытатели решили выбрать соперника iPhone X. К сожалению, последний провалил 2 из 3 стресс-тестов, сумев устоять только в 3DMark при температуре 51,4 градусов Цельсия. Разогрев занял 14,4 минут.