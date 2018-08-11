«Усмирение гнева – первый шаг к просветлению»: Киркоров «бросил вызов» хейтерам

Мнения

«Усмирение гнева – первый шаг к просветлению»: Киркоров «бросил вызов» хейтерам

 Артист решил опубликовать следующую серию сиквела об «ангельском характере». Отметим, что первая

«Трясет гениталиями перед малолетками»: Бузову попросили не публиковать откровенные снимки

От Редактора

«Трясет гениталиями перед малолетками»: Бузову попросили не публиковать откровенные снимки

 Попа есть, а груди нет, стоит хотя бы силиконом их накачать, так как артистка все равно детей

Сюжеты:

Максима Галкина жестко раскритиковали за приверженность Собянину Певица Сиара тверкнула по-африкански посреди пустыни В Индонезии пропал самолет с девятью пассажирами на борту «Мы крепче, чем крепость Измаил»: «Дом-2» остается на своем месте «Противостояние телестройщиц»: Ксения Бородина открыто воюет против Ольги Бузовой Ведущий шоу «Где логика?» жестоко поиздевался над Ольгой Картунковой «Батька и хан зарвались»: Назарбаеву и Лукашенко пророчат судьбу Януковича В Ростовской области агрессивная пенсионерка разгромила детскую площадку «Булки перевесили»: У Ольги Бузовой заметили признаки сколиоза Игорь Николаев плагиатом песни поздравил жену с днём рождения Регина Тодоренко показала округлившийся животик Ани Лорак рассказала про символ их семьи
| | IPhone X проиграл Samsung Galaxy Note 9 в битве температур

IPhone X проиграл Samsung Galaxy Note 9 в битве температур

Сегодня, 15:47

После официальной презентации Samsung Galaxy Note 9, смартфон неустанно сравнивают со всевозможными телефонами. Одним из главных соперников флагмана признан iPhone X.

 Один из последних опытов, проведённых над двумя телефонами, заключался в способности Galaxy Note 9 справляться с высокими температурами. Первым в битве температур принял участие Samsung Galaxy Note 8. Предполагалось, что новинка от Samsung будет оснащена более мощным радиатором из-за более высокой производительности, чем у его предка. Но результаты показали, что никакой разницы между двумя моделями нет. Они оба разогрелись до температуры 54,4 градусов за 17,5 минут. В качестве проверки использовалось три теста: 3DMark, игра Asphalt 9 и бенчмарк AnTuTu. После проверки на смартфоне той же компании, испытатели решили выбрать соперника iPhone X. К сожалению, последний провалил 2 из 3 стресс-тестов, сумев устоять только в 3DMark при температуре 51,4 градусов Цельсия. Разогрев занял 14,4 минут.


Новости по теме
Производство Samsung Galaxy S9 обходится дороже, чем Galaxy Note 8
Производство Samsung Galaxy S9 обходится дороже, чем Galaxy Note 8

Цена изготовления смартфона Samsung Galaxy S9 составляет 379 долларов, а Galaxy Note 8 всего 369 долларов. Информацию об этом сообщают сотрудники TechInsights.

Эксперты приступили к тестированию первых прошивок Samsung Galaxy Note 9
Эксперты приступили к тестированию первых прошивок Samsung Galaxy Note 9

В Сети предполагают, что флагман Galaxy Note 9 будет презентован Samsung раньше, чем предполагалось. СМИ стало известно, что эксперты уже начали тесты первых…

Компания LG выпустит смартфон, который превзойдет Samsung Galaxy Note 9
Компания LG выпустит смартфон, который превзойдет Samsung Galaxy Note 9

Сегодня в Южной Корее сообщили о скором выходе смартфона под названием LG Q Note. По мнению экспертов, новинка превзойдет Samsung Galaxy Note 9.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Самое интересное
Последние новости
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
VladTime рекомендует

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости