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| | Появился первый тизер нового смартфона Samsung Galaxy S10

Появился первый тизер нового смартфона Samsung Galaxy S10

Сегодня, 10:24

Южнокорейская компания Samsung выпустила видео-тизер своего нового смартфона Galaxy S10. Это не окончательный внешний вид гаджета, а всего лишь предварительная версия.

 

Появление в продаже устройства ожидается на начало 2019 года. Производители обновили технологию экрана на Infinity Display. Гипотетически это сделано для того, чтоб выполнить смартфон в безрамочном стиле. На видео также не видно сканера отпечатка пальцев, и есть версия, что он будет ульразвуковым, и для разблокировки устройства достаточно будет просто приложить палец к стеклу. Ещё одним из обновлений устройства, возможно, станет стеклянный динамик для вызова.

Этим тизером дизайнеры показали, как скорее всего будет выглядеть смартфон, но вполне вероятно что дизайн будет ещё не раз меняться и совершенствоваться до релиза, и выйдет ещё несколько роликов с обновлённым концептом.


Святослав
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