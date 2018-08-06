Рассекречен точный внешний вид и характеристики OnePlus 6T

OnePlus 6T является практически полным аналогом Oppo R17, официальные фотографии последнегго недавно опубликовали. Характеристики и внешний вид девайсов полностью идентичны.

Китайские смартфоны Oppo R достаточно популярны на родине, но нигде кроме Китая бренд не продается, и ни в какие больше страны не поставляется. Смартфон уже получил сертификат 3С, и появится в продаже в ближайшие дни.

Аналогичные этой линейке телефоны выходят под брендом OnePlus, поэтому когда выходит новинка у Oppo R сразу становится понятно как будет выглядеть новый смартфон линейки OnePlus. Так случилось и в этот раз, с гаджетом Oppo R17, который для международного рынка будет называться OnePlus 6T, а основан на базе Oppo R15.

Точной даты старта продаж неизвестно, но предположительно уже в ближайший месяц устройство будет доступно для покупки. Аналитики считают, что в модели будет множество интересных нововведений в плане продуктивности, а так же гаджет порадует любителей яркого дизайна своей вариативностью выбора расцветки.

Святослав