Появилось новое обновление Android Oreo для Samsung Galaxy Note 8

Для операционной системы смартфона Samsung Galaxy Note 8 появилось новое обновление Android Oreo. В настоящий момент оно доступно для жителей США и абонентов мобильных операторов Sprint, Verizon и AT&T.

Новое обновление операционной системы не запускается сразу. Сначала происходит медленная загрузка новой версии программного обеспечения, что вызывает подозрения в её работоспособности. Иногда, при случайных перезагрузках, происходит обновление ПО. Разработчики уверяют, что со временем исправят эту проблему.Новая операционная система обещает улучшить продолжительность работы батареи по сравнению с предыдущими версиями. Будет внедрена интеллектуальная функция слежения за работой фоновых программ. Также изменится Pixel Launcher и будет появляться при свайпе пальцем вверх. Главное меня станет полупрозрачным для увеличения удобства, а сами иконки станут ярче. В ближайшие несколько дней, к перечню мобильных операторов, для которых доступна операционная система Android Oreo (AT&T, Sprint, Verizon) пополнится новой компанией T-Mobile.