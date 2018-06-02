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| | Фанаты раскритиковали «коммунальную» фотосессиию Ирины Шейк

Фанаты раскритиковали «коммунальную» фотосессиию Ирины Шейк

Сегодня, 15:15

Всемирно известая топ-модель российского происхождения любит правоцировать поклонников необычными снимками. Однако в этот раз звезда пошла еще дальше, дав согласие на участие в фотосессии, которую провели в непривычных для таких мероприятий условиях.

Ирина Шейк выложила на свою официальную страницу в соцсети Instagram снимок, фоном которому послужило непонятное помещение, которое более всего напоминает российскую коммуналную квартиру.Однако, несмотря на убогий интерьер, сам проект можно считать довольно престижным, поскольку над ним работают ведущие специалисты в сфере фешен-индустрии. Среди них стилист с «громким» именем Гарри Джош, получивший известность благодаря проектам с журналами Vogue, Harper’s Bazaar и Allure, и визажист Татьяна Макарова, работавшая с американским дизайнером Томом Фордом и домом моды Gucci.

На фотографиях интерьер поражает своей простотой, если не сказать скудностью, поскольку на голову Ирины Шейк едва не падает потолочная балка, а возле стены находится старый и обшарпанный сервант.

Пользователей удивил выбор помещения, который они посчитали неудачным, отметив, что в родной российской глубинке можно встретить нечто подобное. Но нашлись и те, кто поддержали эту идею, назвав ее «креативной».


Пойда Анна
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