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| | Леонид Агутин умилил поклонников архивными фото дочерей

Леонид Агутин умилил поклонников архивными фото дочерей

Вчера, 18:43

Так музыкант поздравил подписчиков в Instagram с Днем защиты детей. Пользователи назвали снимки очень трогательными и милыми.

В Instagram-аккаунте Леонида Агутина появилась необычная публикация. В посте исполнитель показал своих дочерей в нежном возрасте. На снимках тогда еще молодой папа Леонид Агутин позирует с маленькими дочерьми на руках. Также музыкант показал подписчикам, как выросли его дочери за 20 лет. Таким образом он поздравил своих подписчиков с Днем защиты детей. Архивные фото дочерей умилили поклонников Леонида Агутина. За непродолжительное время публикация набрала более 50 тысяч лайков. В комментариях поклонники также поздравили музыканта и его семью с праздником и отметили, что фото очень милые и трогательные.

Напомним, что у Леонида Агутина две дочери: Полина от первого брака с Людмилой Школьниковой и Елизавета от нынешней супруги Анжелики Варум.


Виктория Озерова
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