Опубликовано фото жёлтого снега со спутника

24 марта Европейское космическое агентство сделало с помощью спутников снимки «жёлтого снега», который обрушился на Восточную Европу во время «по-зимнему холодной весны».

С помощью спутника Sentinel-3 были сделаны снимки территорий Молдовы, Румынии и Украины, а также других стран, жители которых обнаружили снег жёлтого цвета. Снимок был сделан 24 марта. В тот день данное явление можно было наблюдать почти по всей территории Молдавии, в Одессе и в прибрежной части Румынии.Эксперты из NASA объяснили это необычное явление. Причиной этого феномена являлись ветра в Ливии, которые способны переносить частицы пыли на сотни и тысячи километров. Это и произошло 21-22 марта, когда огромные массы пыли были перенесены в Восточную Европу, а после выпали на землю в виде снега жёлтого цвета. До официального заявления учёных многие предполагали, что феномен связан с авариями на химическом заводе в Чехии.