ФНС предупредила неплательщиков о крайнем сроке «налоговой толерантности»

Новую стратегию ФНС по борьбе с неуплатой налогов эксперт в области налогов Владимир Туров назвал зачисткой в своем видеоролике (https://turov.pro/fns-zateyala-chistku-po-otraslyam).



Налоговая служба предпринимает новые меры для повышения собираемости налогов и освобождения рынка от недобросовестных игроков – внимание проверяющих теперь будет распределяться по отраслям.



Специалисты ФНС будут вычислять компании с самой большой долей вычетов и самой большой суммой неуплаты налогов и проводить по ним контрольные мероприятия. Первой, кого коснется новшество, станет сфера клининга, а потом работа продолжится по другим отраслям. При этом, по словам замглавы ФНС России Даниила Егорова, налоговая служба даст предпринимателям шанс на исправление. Крайний срок «налоговой толерантности» – I квартал 2019 года.



Бизнесменам следует воспользоваться предоставленным налоговой службой шансом, считает эксперт. Владимир Туров утверждает, что единственный сценарий, который устроит и ФНС, и предпринимателей – законная оптимизация налогов.