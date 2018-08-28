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| | ФНС предупредила неплательщиков о крайнем сроке «налоговой толерантности»

ФНС предупредила неплательщиков о крайнем сроке «налоговой толерантности»

Сегодня, 09:49

Новую стратегию ФНС по борьбе с неуплатой налогов эксперт в области налогов Владимир Туров назвал зачисткой в своем видеоролике (https://turov.pro/fns-zateyala-chistku-po-otraslyam).

 
Налоговая служба предпринимает новые меры для повышения собираемости налогов и освобождения рынка от недобросовестных игроков – внимание проверяющих теперь будет распределяться по отраслям.

Специалисты ФНС будут вычислять компании с самой большой долей вычетов и самой большой суммой неуплаты налогов и проводить по ним контрольные мероприятия. Первой, кого коснется новшество, станет сфера клининга, а потом работа продолжится по другим отраслям. При этом, по словам замглавы ФНС России Даниила Егорова, налоговая служба даст предпринимателям шанс на исправление. Крайний срок «налоговой толерантности» – I квартал 2019 года.

Бизнесменам следует воспользоваться предоставленным налоговой службой шансом, считает эксперт. Владимир Туров утверждает, что единственный сценарий, который устроит и ФНС, и предпринимателей – законная оптимизация налогов.


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