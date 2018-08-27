«Занял деньги – получил баллы»: Россиянам присвоят персональный кредитный рейтинг

С его помощью финансовые организации смогут определить, насколько надёжен человек, желающий взять кредит. Сам же заемщик увидит, как он выглядит в глазах сотрудников банков.

Рассказал о нововведении и.о. гендиректора Объединенного кредитного бюро Николай Мясников. Изменения законодательства вступят в силу в следующем году. Россиянам присвоят персональный кредитный рейтинг, зависящий от задержек выплаты денег, суммы долга и прочих факторов. Нововведение действует по принципу: «занял деньги – получил баллы». Чем выше оценка, тем больше доверие к клиенту. На кредитный рейтинг будут обращать внимание при трудоустройстве. Если у человека есть задолженность перед банком, ему сложнее получить должность.

Мясников напомнил, с 2014 года на законодательном уровне разрешается составлять кредитный рейтинг без согласия клиентов финансовых учреждений. На этот показатель обратят внимание в том числе страховые компании и нотариусы. Мясников объясняет необходимость возникновения кредитного рейтинга желанием создать прозрачный рынок данных в этой сфере.

Домбровский Сергей