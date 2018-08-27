«Однодневка безголосая»: Соцсети затравили предполагаемую любовницу Агутина

Мнения

«Однодневка безголосая»: Соцсети затравили предполагаемую любовницу Агутина

 «Мягкие рога» музыкант наставил супруге со своей молодой подопечной Элиной Чагой. Теперь девушку…

За признание российского Крыма? Власти Израиля устроили «травлю» Наташе Королёвой - эксперт

От редактора

За признание российского Крыма? Власти Израиля устроили «травлю» Наташе Королёвой - эксперт

  Муж певицы Тарзан, из-за стриптиза в Севастополе попавший в список «Миротворца», мог повлиять на…

Сюжеты:

Ольгу Бузову уличили в беременности Аналитики выяснили, сколько в час зарабатывают Кайли Дженнер и Бейонсе СМИ: Меган Маркл обманула своего отца, который мечтает снова увидеть дочь Госпитализированная Наталья Штурм рассказала фанатам о своем самочувствии Чтение и математика: Трехлетняя дочь Кейт Миддлтон и принца Уильяма пошла в школу «Прилизанные и сладкие»: Бузова подобрала себе мужиков «с памперсами» для шоу «Вывалила пузо и складки»: Поклонники высмеяли архивное фото Анастасии Волочковой Вместо платной М-4 «Дон» «Яндекс.Карты» отправляют водителей по бездорожью «Держитесь подальше»: Во Флориде злоумышленник расстрелял людей на кибертурине «Яндекс» заблокируют в России по требованию Мосгосуда Экс-любовник Клюкиной засветился на шоу «Замуж за Бузову» «Пополнение в семье»: Принц Гарри и Меган Маркл завели домашнего питомца
| | «Занял деньги – получил баллы»: Россиянам присвоят персональный кредитный рейтинг

«Занял деньги – получил баллы»: Россиянам присвоят персональный кредитный рейтинг

Сегодня, 11:34

С его помощью финансовые организации смогут определить, насколько надёжен человек, желающий взять кредит. Сам же заемщик увидит, как он выглядит в глазах сотрудников банков.

 

Рассказал о нововведении и.о. гендиректора Объединенного кредитного бюро Николай Мясников. Изменения законодательства вступят в силу в следующем году. Россиянам присвоят персональный кредитный рейтинг, зависящий от задержек выплаты денег, суммы долга и прочих факторов. Нововведение действует по принципу: «занял деньги – получил баллы». Чем выше оценка, тем больше доверие к клиенту. На кредитный рейтинг будут обращать внимание при трудоустройстве. Если у человека есть задолженность перед банком, ему сложнее получить должность.

Мясников напомнил, с 2014 года на законодательном уровне разрешается составлять кредитный рейтинг без согласия клиентов финансовых учреждений. На этот показатель обратят внимание в том числе страховые компании и нотариусы. Мясников объясняет необходимость возникновения кредитного рейтинга желанием создать прозрачный рынок данных в этой сфере.


Домбровский Сергей

Подписаться:

Поделиться:

Новости по теме
Власти Китая будут присваивать гражданам персональный рейтинг
Власти Китая будут присваивать гражданам персональный рейтинг

Правительство КНР намерено присвоить каждому отдельному гражданину страны персональный рейтинг, который будет влиять на возможность получения ряда услуг.…

Агентство по страхованию вкладов начнет выплаты клиентам двух закрывшихся банков
Агентство по страхованию вкладов начнет выплаты клиентам двух закрывшихся банков

Не позже 10 мая текущего года АСВ начнет осуществлять страховые выплаты вкладчикам двух банков России, у которых отозвали лицензии. Этими банками являются…

Сбербанк — лидер рейтинга банков Центральной и Восточной Европы
Сбербанк — лидер рейтинга банков Центральной и Восточной Европы

Сбербанк занял первое место среди банков Центральной и Восточной Европы в опубликованном рейтинге топ-1000 крупнейших банков мира британского журнала The…

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Самое интересное
Последние новости
VladTime рекомендует
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости