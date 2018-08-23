СМИ рассказали об освоении кредитов ВЭБ компанией «Асдор»

Политолог С.Фадин опубликовал на сайте «Новые ведомости» материал, посвященный проблемам ДСК «Асдор» из Ярославской области. Причиной этих проблем стало стремление диверсифицировать бизнес за счет реализации крупного проекта в молочном производстве. Все это привело к тому, что «Асдор» столкнулся с банкротством. В ноябре Арбитражный суд города Москвы должен окончательно разобраться в ситуации.

В 2010 году авторы проекта «Вощажниково» из «Асдора» посчитали, что для строительства трех молочных ферм и одного молочно-перерабатывающего завода (МПЗ) им понадобится около семи миллиардов рублей. Средства были получены благодаря открытой Внешэкономбанком (ВЭБ) кредитной линии в размере почти 6,4 миллиарда рублей. Поспособствовал этому директор департамента развития регионов ВЭБ И.Валитов. Отмечается, что через шесть лет, по решению Шахтинского городского суда он был осужден на четыре года тюрьмы. Причиной стала кредитная линия для другой компании ООО «Евродон».

Все выделенные банком средства были освоены в 2016 году. За это время было построено только две молочные фермы, а больше всего проблем было связано с МПЗ. За три года до этого АО СХП «Вощажниково» перевело полный аванс (чуть более двух миллиардов рублей) в адрес ОАО «Асдор». Около полумиллиарда рублей от этой суммы ушло на заливку бетонной площадки и установку каркаса МПЗ. Чуть более полутора миллиардов рублей исчезло.

Подача иска компанией «Вощажниково» на ОАО «Асдор» с целью добиться возврата аванса привела к запуску процесса банкротства холдинга. Для «Вощажниково» сложившаяся ситуация также не обещает ничего хорошего — сельхозпредприятие не может вернуть ВЭБу долг. Он составляет почти шесть миллиардов рублей (с учетом растраченных «Асдором» 1,5 миллиарда рублей). Как отмечает автор материала, мотив интересантов банкротства понятен — это способ не возвращать исчезнувшие средства.

Как констатирует портал «Новые ведомости», долговая ситуация вокруг ДСК «Асдор» не является уникальной для отечественной действительности. Новая администрация ВЭБа столкнулась с необходимостью разгребать тяжелое наследство своих предшественников. На эти цели, судя по всему, понадобится много времени.