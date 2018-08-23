В стиле Кардашьян: Алена Водонаева превратилась в копию американского секс-символа

Мнения

В стиле Кардашьян: Алена Водонаева превратилась в копию американского секс-символа

Розовые волосы, пышная грудь и широкие бедра напомнили фанатам образ Кардашьян.

«В кино через постель»: Новыми жертвами Шурыгиной стали актёры и исполнители

От редактора

«В кино через постель»: Новыми жертвами Шурыгиной стали актёры и исполнители

Счастливая Диана – это удовлетворённая Шурыгина. История «на донышке» приобрела другой ракурс, и…

Сюжеты:

Учёные: Положение головы влияет на риск сотрясения мозга Ученые: Дефицит сна провоцирует ожирение у людей «Костлявая женщина нездорового вида»: Лена Миро публично опозорила Анджелину Джоли В США зафиксировали извержение гигантского вулкана спавшего 104 года «Плоская стала, как доска»: В Сети фанаты активно обсуждают грудь звезды «Игры престолов» В стиле Кардашьян: Алена Водонаева превратилась в копию американского секс-символа Маленькую дочь Кайли Дженнер фанаты сравнили с куклой-убийцей Чаки Из кандидата в президенты в комики: Катя Гордон готовит первый стенд-ап концерт Он молча наблюдал: Друзья рэпера Дрейка жестоко избили человека возле ночного клуба «Как же это мерзко!»: Лицо Кирилла «Руки-базуки» покрылось огромными прыщами На видео сняли демоническую сущность, которая преследовала ребенка Отвращение на подсознательном уровне: Мужчины признались, почему не любят «сделанную» красоту
| | СМИ рассказали об освоении кредитов ВЭБ компанией «Асдор»

СМИ рассказали об освоении кредитов ВЭБ компанией «Асдор»

Сегодня, 15:39

Политолог С.Фадин опубликовал на сайте «Новые ведомости» материал, посвященный проблемам ДСК «Асдор» из Ярославской области. Причиной этих проблем стало стремление диверсифицировать бизнес за счет реализации крупного проекта в молочном производстве. Все это привело к тому, что «Асдор» столкнулся с банкротством. В ноябре Арбитражный суд города Москвы должен окончательно разобраться в ситуации.

 В 2010 году авторы проекта «Вощажниково» из «Асдора» посчитали, что для строительства трех молочных ферм и одного молочно-перерабатывающего завода (МПЗ) им понадобится около семи миллиардов рублей. Средства были получены благодаря открытой Внешэкономбанком (ВЭБ) кредитной линии в размере почти 6,4 миллиарда рублей. Поспособствовал этому директор департамента развития регионов ВЭБ И.Валитов. Отмечается, что через шесть лет, по решению Шахтинского городского суда он был осужден на четыре года тюрьмы. Причиной стала кредитная линия для другой компании ООО «Евродон».

Все выделенные банком средства были освоены в 2016 году. За это время было построено только две молочные фермы, а больше всего проблем было связано с МПЗ. За три года до этого АО СХП «Вощажниково» перевело полный аванс (чуть более двух миллиардов рублей) в адрес ОАО «Асдор». Около полумиллиарда рублей от этой суммы ушло на заливку бетонной площадки и установку каркаса МПЗ. Чуть более полутора миллиардов рублей исчезло.

Подача иска компанией «Вощажниково» на ОАО «Асдор» с целью добиться возврата аванса привела к запуску процесса банкротства холдинга. Для «Вощажниково» сложившаяся ситуация также не обещает ничего хорошего — сельхозпредприятие не может вернуть ВЭБу долг. Он составляет почти шесть миллиардов рублей (с учетом растраченных «Асдором» 1,5 миллиарда рублей). Как отмечает автор материала, мотив интересантов банкротства понятен — это способ не возвращать исчезнувшие средства.

Как констатирует портал «Новые ведомости», долговая ситуация вокруг ДСК «Асдор» не является уникальной для отечественной действительности. Новая администрация ВЭБа столкнулась с необходимостью разгребать тяжелое наследство своих предшественников. На эти цели, судя по всему, понадобится много времени.


Новости по теме
В Москве построят канатную дорогу в рамках государственно-частного партнерства
В Москве построят канатную дорогу в рамках государственно-частного партнерства

 Заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина в ходе Петербургского экономического форума сообщила о планах столичных властей по реализации интересного…

В центре Москвы выбрали площадку для строительства жилья по программе реновации
В центре Москвы выбрали площадку для строительства жилья по программе реновации

В Басманном районе Москвы специалисты выбрали площадку для строительства жилья в рамках осуществления проекта реновации. Градостроительная комиссия одобрила…

НТВ покажет документальный фильм о лимузине «Кортеж» для Путина
НТВ покажет документальный фильм о лимузине «Кортеж» для Путина

Телеканал НТВ снял документальный фильм, посвященный лимузину проекта «Кортеж», разработанному для президента России Владимира Путина. Накануне канал назвал…

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Самое интересное
Последние новости
VladTime рекомендует
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости