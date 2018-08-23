Наталья Сергунина: столичный малый бизнес выбирает упрощенную систему налогообложения

В Москве становится все больше бизнесменов, которые предпочитают работать по упрощенной системе налогообложения. Как сообщила заместитель столичного мэра Н.Сергунина, с июня минувшего года в главном городе Российской Федерации общее число предпринимателей увеличилось на 11,2%. В общей сложности, в городе сейчас зарегистрировано более трехсот тысяч бизнесменов, — уточнила чиновница.

По словам госпожи Сергуниной, факт увеличения числа выбирающих упрощенку предпринимателей оказывает влияние и на рост объема налоговых поступлений в московский бюджет от этой системы. За период январь-июнь в бюджет поступило порядка 48,4 млрд. рублей. В сравнении с аналогичным периодом давности прошлого года отмечается рост в 1,3 раза.

В своем комментарии руководитель ДЭПР города Москвы Владимир Ефимов подчеркнул, что столичное предпринимательское сообщество осознает выгоду пользования упрощенкой. К примеру, с ее помощью можно рассчитывать на пониженную ставку налога, — уточнил министр.



