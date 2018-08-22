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| | Наталья Сергунина анонсировала проведение в Москве бизнес-фестиваля GreenFieldFest

Наталья Сергунина анонсировала проведение в Москве бизнес-фестиваля GreenFieldFest

Сегодня, 12:32

Московские власти готовятся к проведению 31 августа на территории города первого бизнес-фестиваля GreenFieldFest. Участниками этого масштабного мероприятия станут более 3 тысяч экспертов, представляющих, как Российскую Федерацию, так и другие страны. Посещение фестиваля будет свободным для всех желающих.

 В комментарии к новости замградоначальника Москвы Наталья Сергунина проинформировала о том, что в настоящее время в мегаполисе насчитывается свыше 20 тысяч объектов инновационной инфраструктуры. Чиновница не испытывает сомнений в том, что реализации промышленного потенциала мегаполиса поспособствует налаживание кооперации между этими предприятиями.

В рамках грядущего фестиваля будут проведены различные бизнес-сессии, мастер-классы и дискуссии. Посетителей мероприятия также развлечет музыкальная программа. В частности, перед ними выступит известная латвийская рок-группа Brainstorm.


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