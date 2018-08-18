Минфин: Внешний госдолг России достиг минимума с 2012 года

Это произошло благодаря частичному погашению евробондов.

Российское Минфин на своем официальном сайте информирует, что внешний госдолг России достиг минимума с 2012 года благодаря частичному погашению евробондов от 1998 года. Следовательно, сумма госдолга в настоящее время составляет 47,332 млрд долларов, общее количество снижения составило 7,1%, то есть 3,629 млрд долларов.

При этом снижение произошло еще в июле, когда был погашен первый пакет 20-летних облигаций с годовой ставкой 11%. Остался второй пакет, общая стоимость которого составляет 2,5 млрд долларов при годовой ставке 12,75%.

Вчера экономические эксперты озвучили свое мнение по поводу возможного введения США санкций против России. Это в первую очередь окажет влияние на поведение зарубежных инвесторов. Наиболее серьезным пунктом новых санкций может быть запрет на приобретение госдолга, сообщают специалисты. В настоящее время 66% держателями российского госдолга являются резиденты России, 7% - Люксембург, 1,4% - Норвегия и 4,6% приходится на ЕС.