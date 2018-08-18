Мадуро повысит в Венесуэле зарплаты в 60 раз

Из-за венесуэльского кризиса многие жители покинули свои дома.

Руководитель Венесуэлы Николас Мадуро намерен повысить заработную плату в 60 раз. Руководитель страны отметил, что минимум житель Венесуэлы будет получать 50% криптовалюты петро.

Известно, что из-за гиперинфляция и резкого снижения нефтедобычи чиновники решили провести деноминацию. 20 августа с денежных средств уберут пять нулей. Новую валюту намерены привязать к криптовалюте петро.

Президент Венесуэлы заявил, что 1 петро равняется 60 долларам или 3 600 суверенных боливаров. Из такого заявления можно сделать вывод, что в стране минимально будут получать 1 800 боливаров.

Стоит отметить, что глава Венесуэлы думает поднять процент НДС с 12 до 16.