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| | Мадуро повысит в Венесуэле зарплаты в 60 раз

Мадуро повысит в Венесуэле зарплаты в 60 раз

Сегодня, 20:01

Из-за венесуэльского кризиса многие жители покинули свои дома.

 

Руководитель Венесуэлы Николас Мадуро намерен повысить заработную плату в 60 раз. Руководитель страны отметил, что минимум житель Венесуэлы будет получать 50% криптовалюты петро.   

Известно, что из-за гиперинфляция и резкого снижения нефтедобычи чиновники решили провести деноминацию. 20 августа с денежных средств уберут пять нулей. Новую валюту намерены привязать к криптовалюте петро.  

Президент Венесуэлы заявил, что 1 петро равняется 60 долларам или 3 600 суверенных боливаров. Из такого заявления можно сделать вывод, что в стране минимально будут получать 1 800 боливаров.  

Стоит отметить, что глава Венесуэлы думает поднять процент НДС с 12 до 16.


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