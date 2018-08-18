В России впервые с конца весны выросла оптовая цена на бензин

Рост произошел до этого в последних числах мая, когда власти приняли меры для предотвращения резких скачков стоимости горючего.

На международной товарно-сырьевой бирже Санкт-Петербурга на 7% возросли цены на бензин. Марка Аи-92 увеличилась в стоимости до 46,1 тысяч рублей за тонну (+6,72%), Аи-95 до почти 50 000 (+7,4%). Ранее неожиданное повышение стоимости бензина происходило в мае, тогда нефтяные корпорации дали согласие не поднимать розничную цену, потребовав за это снижение стоимости акцизов. Эксперты новый рост связали с распродажей товара, приобретенного по высоким ценам в конце весны.

Вчера в Сети появились сведения о падении стоимости бензина в Калужской области на 0,6%. Регион находится на первом месте в ЦФО по стоимости на горючее, здесь один литр стоит 42,35 рублей.

Никита Готский