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| | Санкции на пользу: Крупнейший мировой алмазодобытчик АЛРОСА впервые опробовал продажу алмазов за рубли

Санкции на пользу: Крупнейший мировой алмазодобытчик АЛРОСА впервые опробовал продажу алмазов за рубли

Сегодня, 10:34

Сделки, которые были оплачены российской валютой, проводились с клиентами из Китая и Индии. Это указало, прежде всего, на слабые места, которыми обладает доллар, вопреки всеобщим убеждениям.

Крупнейший российский и общемировой добытчик алмазов компания АЛРОСА, в качестве экспериментальных мер, отказалась от расчетов в долларах с клиентами из Индии и Китая. Покупатели из этих стран приобретали у алмазодобывающей компании драгоценные камни за отечественную валюту. Банковское сопровождение данных сделок обеспечивали ВТБ.

Первый клиент оплачивал плановую поставку алмазов рублями со счета в одном из российских банков, а второй платит рублями в филиале ВТБ в Шанхае за драгоценные камни, что были приобретены на аукционе алмазов специальных размеров массой свыше 10,9 карата. Данное мероприятие проводилось в Гонконге в июне. При необходимости компания намерена применять схему расчетов в рублях и в дальнейшем.

«Сложившаяся на международном алмазном рынке практика предусматривает расчеты между продавцами и покупателями алмазного сырья в долларах США. Мы уже опробовали альтернативную схему расчета, чтобы наконец понять, насколько реально ее реализовать, и каким нюансам следует уделить больше внимания. Опыт оказался положительным, потому мы будем применять его и в дальнейшем», - заявил член правления и директор «Единой сбытовой организации».


Николай Офицеров
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