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| | Компания Дерипаски меняет юрисдикцию на российскую

Компания Дерипаски меняет юрисдикцию на российскую

Сегодня, 15:59

Директоры компании En+ одобрили перевод полностью дочерней компании холдинга Олега Дерипаски - En+ Holding Limited из офшоров на Кипре в российские.

 

Этот вердикт был принят в следствии изменения закона о офшорах на островах Русский и Октябрьский. В этих районах особый налоговый режим. Резиденты офшоров на этих территориях обзаведутся статусом международных корпораций, для них снимется валютный контроль, они будут освобождены от налогов на доход от продаж акций, а также будут иметь возможность не разглашать никому никакие корпоративные данные, доступ к ним будет только у суда и властей.

Закон был принят в ответ на ужесточении санкций США, чтоб защитить крупные российские компании. En+ возбраняется экспортировать продукцию на американский рынок, который является основным для алюминия. Власти США согласились снять ограничение, если Дерипаска уменьшит долю собственности до 40%. Предприниматель согласен на условия, вот только большую часть акций он передаст не в фонд, назначенный США, а в банк ВТБ.


Святослав
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